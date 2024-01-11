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Чемпионат Европы — 2024, женщины: во сколько начнётся короткая программа, где смотреть

Сегодня, 11 января, в Каунасе (Литва) женщины покажут короткую программу в рамках чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию. Соревнования начнутся в 14:15 мск.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2024, Каунас. Короткая программа. Женщины.

Лаура Щесна (Польша)

Регина Шерманн (Венгрия)

Ана-София Бескя (Румыния)

Барбора Вранкова (Чехия)

Юлия Ловренчич (Словения)

Ванеса Шельмекова (Словакия)

Миа Каролине Риса Гомес (Норвегия)

Антонина Дубинина (Сербия)

Кристина Исаев (Германия)

Нина Пови (Великобритания)

Эми Пелтонен (Финляндия)

Анастасия Гожва (Украина)

Анастасия Губанова (Грузия)

Мария Сенюк (Израиль)

Екатерина Куракова (Польша)

Напомним, российские фигуристы пропускают сезон-2023/2024 чемпионата Европы по решению Международного союза конькобежцев (ISU), которые таким образом отреагировали на ситуацию на Украине.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.