«Хотел показать судьям, что я принц». Старостин о короткой программе на ЧЕ-2024

Завершилась короткая программа среди мужчин в рамках чемпионата Европы в Каунасе (Литва). Экс-россиянин Никита Старостин, который теперь выступает под флагом Германии, занял 14-ю строчку по итогам проката с 71,99 балла. Он заявил, что ему важно красивое выступление, а не результаты.

«Я очень нервничал, и адреналин действительно поднялся. Но к концу всё стало лучше, и я смог получить удовольствие. Я хотел показать судьям, что я принц из «Щелкунчика». Чувствую себя более комфортно с этой короткой программой. Думаю, в этой короткой программе я смогу проявить себя больше. Для меня важнее показать красивое выступление, чем уделять слишком много внимания результатам», — приводит слова Старостина Golden Skate

Первое место по итогам короткой программы среди мужчин у Адама Сяо Хим Фа из Франции.

Напомним, Старостин родился в Санкт-Петербурге и начал заниматься фигурным катанием именно там. В начале 2023 года 20-летний фигурист сменил гражданство, сказав, что для него это новый этап в карьере.