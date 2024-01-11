Объявлено расписание чемпионата России по прыжкам сезона-2023/2024

19 января в Москве начнётся чемпионат России по прыжкам. Пресс-служба Первого канала в соцсетях опубликовала расписание предстоящих соревнований.

Расписание чемпионата России по прыжкам сезона-2023/2024

19 января (пятница)

15:00-20:00 — квалификация

20 января (суббота)

Личный турнир

14:00-15:30 — парное катание

15:30-17:15 — мужчины

17:15-18:45 — женщины

21 января (воскресенье)

14:00-17:00 — командный турнир

В расписании указано московское время.

Напомним, в соответствии с регламентом турнира к командным соревнованиям привлекаются победители и призёры чемпионата России по фигурному катанию, лучшие спортсмены по итогам личных турниров, а также приглашённые спортсмены. Фигуристы будут распределены на две команды капитанами.