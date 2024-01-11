Алексей Мишин прокомментировал возможное участие Туктамышевой на ЧР по прыжкам

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин высказался о возможном участии чемпионки мира и Европы 2015 года, серебряного призёра чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по прыжкам.

«Вопрос о возвращении Туктамышевой очень серьёзный и разумный. Конечно, он имеет и ко мне отношение, но самое прямое — к Лизе. Лучше его задать ей.

Если говорить о её форме, то в шоу «История любви Шахарезады» она выглядела блестяще. Она только закончила выступления, другие параметры её состояния не тестировались. Удивит ли четверным тулупом на чемпионате России по прыжкам? Другие элементы мы не пробовали, потому что она выступала в трёх шоу в день», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее Туктамышева объявила, что пропустит сезон-2023/2024.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.