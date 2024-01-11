Короткая программа Луны Хендрикс, идущей первой среди женщин на ЧЕ-2024

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Сегодня, 11 января, в Каунасе (Литва) женщины выступили в короткой программе в рамках чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию. Первое место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс с результатом 74,66 балла.

Второе место заняла бельгийская фигуристка Нина Пинзаррон, набравшая 69,70 балла. Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова, до 2021 года представлявшая Россию, заняла третье место (68,96 балла).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы Луны Хендрикс на чемпионате Европы – 2024 в Каунасе (Литва).

Напомним, российские фигуристы пропускают сезон-2023/2024 чемпионата Европы по решению Международного союза конькобежцев (ISU), которые таким образом отреагировали на ситуацию на Украине.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.