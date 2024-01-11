Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я была удивлена, увидев оценки». Хендрикс — о победе в короткой программе на ЧЕ-2024

«Я была удивлена, увидев оценки». Хендрикс — о победе в короткой программе на ЧЕ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала своё выступление в короткой программе в рамках чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию.

«Получила удовольствие от сегодняшнего выступления. Я была удивлена, увидев оценки, потому что каталась на трясущихся ногах. Знаю, что могу добиться большего. Я действительно боролась за каскад во второй половине. Рискованно, но я хотела бы попробовать. Моя подготовка была очень хорошей, я работала очень тяжело неделю назад и в последние дни немного облегчила нагрузки, чтобы не быть совсем уставшей», — приводит слова Хендрикс Golden Skate.

Напомним, сегодня, 11 января, в Каунасе (Литва) женщины выступили в короткой программе в рамках чемпионата Европы — 2024 по фигурному катанию. Луна Хендрикс заняла первое место с результатом 74,66 балла.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Луна Хендрикс одержала победу в короткой программе на ЧЕ-2024. Губанова — третья
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android