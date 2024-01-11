Губанова: я планировала получить четвёртые уровни, нужно посмотреть, почему они ниже

Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова, до 2021 года представлявшая Россию, прокомментировала промежуточное третье место по итогам короткой программы на чемпионате Европы – 2024, который проходит в Каунасе (Литва).
«Я очень довольна собой, сделала всё, что планировала. Хотела бы отметить, что атмосфера на льду очень тёплая и добрая, очень приятно кататься здесь.
Конечно же, я планировала получить четвёртые уровни, мне нужно посмотреть, чтобы понять, почему они ниже. Я не чувствую никакого давления, в этом году я хотела кататься хорошо, делать всё, что запланировано, получать от этого удовольствие», — приводит слова Губановой Golden Skate.
Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.