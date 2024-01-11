Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Губанова: я планировала получить четвёртые уровни, нужно посмотреть, почему они ниже

Губанова: я планировала получить четвёртые уровни, нужно посмотреть, почему они ниже
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова, до 2021 года представлявшая Россию, прокомментировала промежуточное третье место по итогам короткой программы на чемпионате Европы – 2024, который проходит в Каунасе (Литва).

«Я очень довольна собой, сделала всё, что планировала. Хотела бы отметить, что атмосфера на льду очень тёплая и добрая, очень приятно кататься здесь.

Конечно же, я планировала получить четвёртые уровни, мне нужно посмотреть, чтобы понять, почему они ниже. Я не чувствую никакого давления, в этом году я хотела кататься хорошо, делать всё, что запланировано, получать от этого удовольствие», — приводит слова Губановой Golden Skate.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Один из фаворитов фигурного Евро не попал и в топ-30! Что случилось с ярким французом?
Видео
Один из фаворитов фигурного Евро не попал и в топ-30! Что случилось с ярким французом?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android