Экс-россиянка Куракова — о провале на ЧЕ: это либо меня сломает, либо сделает сильнее

Пятикратная чемпионка Польши в одиночном катании Екатерина Куракова, до 2019 года представлявшая Россию, прокомментировала провальное выступление на чемпионате Европы – 2024. Куракова заняла 25-е место по итогам короткой программы и не смогла пройти квалификацию для выступления в произвольной программе.

«Я старалась изо всех сил, но, к сожалению, это сегодня не сработало. Но таков спорт. К сожалению, подобные вещи случаются, выбора нет, я не могу сдаться. Я буду продолжать усердно работать. Это уже произошло… Грустно, но это тоже часть работы. В какой-то момент это либо сломает меня, либо сделает сильнее. Это единственные возможные варианты.

Очень ценю поддержку публики, именно благодаря людям я катаюсь. Я благодарна всем, кто пришёл сюда. Мне жаль, что откатала не очень хорошо сегодня. Я сделала всё, что могла, со мной всё будет в порядке!» — приводит слова Кураковой Golden Skate.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.