Видео неудачной ПП экс-россиян Метёлкиной и Берулавы, ставших вторыми на чемпионате Европы

Российские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, объединившиеся в спортивную пару летом 2023 года и представляющие Грузию, завоевали серебряные медали чемпионата Европы – 2024, который проходит в Каунасе (Литва).
Стоит отметить, что по итогам короткой программы Метёлкина и Берулава являлись лидерами соревнований, однако ошибки, допущенные в ПП, не позволили им завоевать титул. В протоколе произвольной программы они стали лишь пятыми. Итоговую победу одержали представители Италии Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео произвольной программы фигуристов.
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2024. Спортивные пары. Итоговое положение
1. Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (Италия) — 199,19 балла.
2. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия) — 196,14.
3. Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия) — 195,68.
Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.