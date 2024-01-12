Видео неудачной ПП экс-россиян Метёлкиной и Берулавы, ставших вторыми на чемпионате Европы

Российские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, объединившиеся в спортивную пару летом 2023 года и представляющие Грузию, завоевали серебряные медали чемпионата Европы – 2024, который проходит в Каунасе (Литва).

Стоит отметить, что по итогам короткой программы Метёлкина и Берулава являлись лидерами соревнований, однако ошибки, допущенные в ПП, не позволили им завоевать титул. В протоколе произвольной программы они стали лишь пятыми. Итоговую победу одержали представители Италии Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео произвольной программы фигуристов.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2024. Спортивные пары. Итоговое положение

1. Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (Италия) — 199,19 балла.

2. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия) — 196,14.

3. Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (Италия) — 195,68.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.