Победительница финала серии Гран-при ISU в сезоне-2033, немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе, выступающая в паре с Никитой Володиным, прокомментировала неудачное выступление на чемпионате Европы-2024. Пара заняла на турнире лишь пятое место.

«Не знаю, что произошло на второй поддержке (в произвольной программе). Обычно этот элемент даётся нам легко. Ошибки при выбросе же случаются. У нас есть ещё один шанс показать, на что мы способны на чемпионате мира.

Сегодня я чувствовал себя действительно уверенно. Но была напряжен во время проката. Было очень досадно, что это произошло на поддержке.

Мы должны ценить то, чего уже достигли в этом сезоне. Это было первое соревнование, на которое мы вышли в качестве фаворитов, это новая ситуация для нас как команды, мы должны к ней привыкнуть», — приводит слова Хазе Golden Skate.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.