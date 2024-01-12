Чемпионат Европы по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

Сегодня, 12 января, в Каунасе (Литва) на чемпионате Европы — 2024 по фигурному катанию спортсмены, выступающие в танцах на льду, представят ритм-танец. Начало прокатов — в 13:00 мск.

Действующими чемпионами Европы в танцах на льду являются итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые также выступят на нынешних соревнованиях. Помимо них, участие в турнире примут Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Евгения Лопарёва – Жоффре Бриссо (Франция), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулявичюс (Литва) и другие дуэты.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.