Хазе: по Володину не скажешь, что он дебютант чемпионата Европы. Это его русский характер

Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе, выступающая в парном катании с Никитой Володиным, рассказала об эмоциях партнёра после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2024 по фигурному катанию в Каунасе (Литва). Спортсмены заняли пятое место в соревнованиях спортивных пар.

«Никита очень расстроен – это его первый крупный турнир, ему тяжело это пережить. Знаете, по нему ведь и не скажешь, что он дебютант. Это, наверное, его русский характер – он очень стабильный и чёткий. Мы справимся с этим разочарованием, надо смотреть вперёд», — приводит слова Хазе Sports.ru.

Напомним, чемпионами Европы в парном катании стали представители Италии Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.