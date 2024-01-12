Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова победила в номинации «Татарка года»

Алина Загитова победила в номинации «Татарка года»
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей в номинациях «Татары года. Народный выбор» и «Татарка года».

Об этом ученица Этери Тутберидзе сообщила в соцсети, выложив фотографию своих дипломов.

Фото: из личного архива алины загитовой

Напомним, Загитову наградили за проект школы фигурного катания в Казани. Победительницу выбирали путём народного голосования на сайте издания «Миллиард татар».

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018).

Материалы по теме
Загитова — о карьере журналистки: очень волнительно брать в руки микрофон
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android