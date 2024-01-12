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Елизавета Туктамышева рассказала, что собирается восстанавливать тройной аксель

Елизавета Туктамышева рассказала, что собирается восстанавливать тройной аксель
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, победительница чемпионата России 2013 года, победительница финала Гран-при ISU сезона-2014/2015, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что возобновила тренировки.

«Новости из жизни Лизы Туктамышевой. Я приехала снова в «Юбилейный», но уже не на шоу, а на тренировку. Вчера закончились новогодние сказки, и сегодня я уже иду кататься, восстанавливать тройной аксель. Жёстко настроена, надеюсь, у меня всё получится. Очень надеюсь…» — сказала Туктамышева в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что Туктамышева вошла в предварительный список участников чемпионата по прыжкам сезона-2023/2024, который пройдёт с 19 по 21 января в Москве.

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