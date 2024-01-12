Туктамышева: мне кажется, чтобы стать хорошим тренером, нужно жить этим

Чемпионка мира и Европы 2015 года, победительница чемпионата России 2013 года, победительница финала Гран-при ISU сезона-2014/2015, российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что пока не готова стать тренером на постоянной основе.

«Я отучилась на тренера, но пока не сделала это делом своей жизни. Иногда я езжу в Швейцарию к подруге, помогаю ей там, даю индивидуальные уроки детям. Но работа тренера достаточно сложная. Она поглощает тебя полностью, нужно отдавать все свои силы, знания, эмоции. Мне кажется, чтобы стать хорошим тренером, нужно жить этим.

Я поняла, что пока не готова идти на это. Поэтому сейчас я катаюсь для себя — хожу на тренировки, чтобы поддерживать форму, участвую в ледовых шоу», — приводит слова Туктамышевой издание «Мел».

Ранее стало известно, что Елизавета Туктамышева попала в предварительный список участников чемпионата по прыжкам сезона-2023/2024, который пройдёт с 19 по 21 января в Москве.