Шведский фигурист Майоров — об участии в ЧЕ: год назад я бы не подумал, что окажусь здесь

Шведский дуэт фигуристов Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров прокомментировали своё выступление на соревнованиях в ритм-танце на чемпионате Европы — 2024 в Каунасе (Литва).

Майоров: Ещё год назад я бы не подумал, что окажусь здесь.

Наш прогресс был невероятно быстрым, мы начали кататься вместе в мае, и это был очень весёлый процесс. Кататься с партнёром намного интереснее, чем в одиночке. В самые трудные дни на тренировках вы вместе.

Рейтан: Я очень рада выступить здесь, первом для меня чемпионате Европы.

Можем заметить, что приходится много работать, чтобы догнать другие пары. Сама программа сегодня была худшей по элементам за последнее время. Мы потеряли как минимум семь баллов. Но это в любом случае опыт, приводит слова спортсменов Golden Skate.

Отметим, что судьи оценили прокат пары в 54,89 балла.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.