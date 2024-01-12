Боброва: Дэвис и Смолкин в КП на чемпионате Европы показали совершенно другой уровень

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прокомментировала прокат грузинского танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина с ритм-танцем на чемпионате Европы — 2024 в Каунасе (Литва). Спортсмены получили 76,33 балла.

«Надеюсь, что ребята будут ближе к первой пятёрке. Сейчас это был совершенно другой уровень. Что хочется отметить — очень сильная грузинская сборная у нас собирается. Будут очень конкурентоспособны на Олимпийских играх в командном турнире.

Ребята молодцы, поменяли костюмы — мне эти костюмы больше нравятся, чем предыдущие, полегче смотрятся. Достаточно стильная программа, им идёт. Меня очень радуют большие плюсы от судей. Это значит, что и вторая оценка будет достаточно приличная. Уровни — тоже не придраться.

76,33 балла — оценка, с которой можно бороться за очень высокое место на чемпионате Европы. Возможно, не за тройку, но устаканиться в этом варианте, выступая за Грузию — очень даже неплохо», — сказала Боброва в эфире Okko.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.