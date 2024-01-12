Татьяна Тарасова заявила, что Роман Костомаров может стать хорошим тренером

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров может стать хорошим тренером.

«То, что Илья Авербух планирует привлечь Романа Костомарова к тренерской работе — очень хорошее дело. Считаю, что из Ромы получится хороший тренер. Он может много дать молодым фигуристам как с точки зрения мотивации и укрепления силы духа, так и со стороны профессиональных качеств. Роман Костомаров — олимпийский чемпион и уникальный человек с настоящими и большими знаниями своего дела, поэтому поддерживаю решение привлечь его к тренерству», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

Напомним, ранее хореограф Илья Авербух заявил, что планирует привлечь Романа Костомарова к тренерской работе в своих школах фигурного катания.