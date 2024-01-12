Галлямов высмеял баллы чемпионов Европы-2024 в спортивных парах

Российский фигурист, выступающий в парном катании в дуэте с Анастасией Мишиной, Александр Галлямов иронично высказался о баллах действующих чемпионов Европы Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе.

«Прочитал с утра анекдот, но ничего не понял. 199,19. Что бы это значило?» — написал Галлямов в телеграм-канале.

Напомним, что вчера, 11 января, победителями спортивных пар в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва) стала пара из Италии. По итогам короткой программы они занимали третью строчку c результатом 67,05. В сумме за оба выступления у них получилось 199,19 баллов и они стали первыми.

Стоит отметить, что фигуристы из России не были допущены к чемпионату Европы-2024 в связи с решением Международного союза конькобежцев (ISU).

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.