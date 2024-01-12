Фир рассказала, что они переживали за прокат соперников на ЧЕ-2024

Дуэт из Великобритании Льюис Гибсон и Лила Фир стали вторыми в ритм-танце с результатом 85.20. Фир заявила. что они переживали не только за своё выступление, но и за прокат литовских спортсменов.

«Нам очень хорошо, было весело сегодня выступить. Конечно, приятно встать на пьедестал почёта.

Мы так взволнованы за Эллисон и Саулюса за то, что у них была удивительная возможность кататься на коньках перед домашней публикой» — передаёт слова Фир Golden Skate.

Напомним, что по итогам ритм-танца Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс стали третьими, отстав от второй строчки всего на 1,6 балла. Первое место осталось за итальянцами Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

13 января дуэты покажут произвольную программу.

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