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«Немного оторваны от земли». Амбрулевичюс — о прокате перед домашней публикой на ЧЕ-2024

«Немного оторваны от земли». Амбрулевичюс — о прокате перед домашней публикой на ЧЕ-2024
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Литовский дуэт Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс стали третьими по итогам ритм-танца в рамках чемпионата Европы-2024, который проходит в Кануасе (Литва). Амбрулевичюс поделился впечатлениями о выступлениии перед домашней публикой.

«Когда Литва получила право на проведение этого чемпионата мы были почти так же взволнованы, как и сейчас. Мы действительно переживаем и будто немного оторваны от земли. Это очень важно для нас и мы рады.
Я горжусь тем, что это соревнование в моем родном городе и горжусь всеми, кто потрясающе катался сегодня на коньках" — приводит слова литовского фигуриста Golden Skate.

Напомним, что уже завтра, 13 января, дуэты покажут свою произвольную программу.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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