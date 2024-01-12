«Немного оторваны от земли». Амбрулевичюс — о прокате перед домашней публикой на ЧЕ-2024

Литовский дуэт Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс стали третьими по итогам ритм-танца в рамках чемпионата Европы-2024, который проходит в Кануасе (Литва). Амбрулевичюс поделился впечатлениями о выступлениии перед домашней публикой.

«Когда Литва получила право на проведение этого чемпионата мы были почти так же взволнованы, как и сейчас. Мы действительно переживаем и будто немного оторваны от земли. Это очень важно для нас и мы рады.

Я горжусь тем, что это соревнование в моем родном городе и горжусь всеми, кто потрясающе катался сегодня на коньках" — приводит слова литовского фигуриста Golden Skate.

Напомним, что уже завтра, 13 января, дуэты покажут свою произвольную программу.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.