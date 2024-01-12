Шмуратко прокомментировал свою произвольную программу на ЧЕ-2024

На момент написания новости идёт произвольная программа мужчин в рамках чемпионата России-2024 по фигурному катанию в Каунасе (Литва). Уже откатавшийся Иван Шмуратко, представитель Украины, заявил, что его произвольная программа является продолжением короткой.

«Я стремлюсь к тому, чтобы мои выступления были красивыми, но и стараюсь быть более техничным понемногу.

Эта новая произвольная программа — смесь старой со скрипкой и часть прошлогодней практики. В этой произвольной я продолжаю рассказывать историю ребенка, которую рассказываю в короткой программе.

«Старая» произвольная программа со скрипкой мне очень нравится, и я обязательно когда-нибудь снова скатаюсь с ней. Скрипка все еще играет» — приводит слова фигуриста Golden Skate.

Напомним, что произвольную программу Шмуратко откатал с результатом 210.65 баллов. На ммоент написаиня новости он занимает вторую строчку в статистике мужской произвольной программы. Его обгоняет только экс-россиянин, выступающий за Германию, Никита Старостин — 211.85.

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