Старостин рассказал, чем недоволен в своей произвольной программе ЧЕ-2024

На момент написания новости идёт произвольная программа среди мужчин в рамках чемпионата Европы-2024 по фигурному катанию в Каунасе (Литва). Никита Старостин, представляющий Германию, откатал произвольную программу с результатом 211.85 баллов. Спортсмен сказал, что его смутил момент со вторым тройным акселем.

«У меня было хорошее предчувствие, я не слишком нервничал, это было не так стрессово, как в короткой программе. Не хватило энергии на второй тройной аксель, поэтому старался выполнять чище. Старался изо всех сил в последовательном исполнении.

Теперь в следующий раз мне действительно нужно показать свой тройной аксель на соревнованиях. В целом доволен своим выступлением, кроме этого момента с прыжком.

Сейчас хочется немного отдохнуть и дальше буду упорно тренироваться" — приводит слова Старостина Golden Skate.

Отметим, что на момент написания новости фигурист расположился на третьей строчке статистики мужской произвольной программы. Его уже обошли Георгий Рештенко из Чехии и Владимир Самойлов из Польши.

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