«Объективно сильнее были другие». Климов раскритиковал судейство в парном катании

Российский фигурист и тренер по фигурному катанию Фёдор Климов остался недоволен судейством на чемпионате Европы в парном катании. Он заявил, что Павлова и Святченко должны были быть на первом месте.

«Ни в коем случае не принижаю заслуг других спортсменов, тем более с Маттео мы давно дружим, и я очень рад за него, он очень долго шел к этому успеху. Но объективно сильнее были другие.

Если в прошлом году я говорил, что для меня Мария и Алексей чемпионы, то сейчас скажу, что по всем объективным причинам, то есть по правилам ISU, они должны быть на первом месте" --приводит слова Климова РИА Спорт.

Напомним, что призёр сочинской олимпиды-2014 является тренером Марии Павловой и Алексея Святченко, выступающих за Венгрию. Они стали четвёртыми в парном катании. В прошлом году они также остались недалеко от пьедестала почёта, расположившись на пятой строчке