Ника Эгадзе из группы Тутберидзе заявил, что очень разочарован выступлением на ЧЕ-2024

Сегодня,12 января, в рамках чемпионата Европы-2024 по фигурному катанию, который проходит Каунасе (Литва), состоялась мужская произвольная программа. Фигурист Ника Эгадзе из Грузии заявил, что его прокаты ему не понравились и причиной не самых удачных выступлений стало чрезмерное волнение.

«Я очень разочарован своим выступлением на этой неделе, но рад, что боролся. В короткой программе было то же самое. На самом деле я был очень хорошо подготовлен, но внезапно начал сильно нервничать. Я очень хорошо дружу с Лукой, и он помог мне сохранять спокойствие. Вот почему он был со мной в трудный момент. Я рад, что они завоевали серебро на своих первых чемпионатах Европы. Завтра я снова буду болеть за нашу сборную Грузии» — приводит слова Эгадзе Golden Skate.

Грузинский фигурист выполнил три четверных прыжка и за произвольную программу получил 233.16 балла. В короткой программе он стал десятым.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.