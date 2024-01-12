Адам Сяо Хим Фа стал первым в произвольной программе на ЧЕ-2024. Второй — Селевко

Завершился мужской произвольный прокат в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва). Победу в нем одержал действующий чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа из Франции с результатом 182,04 баллов (в сумме 276,17).
Вторым стал двукратный призёр серии ISU, эстонец Александр Селевко — 166.94 ( в сумме 256.99) баллов. Замыкает тройку лидеров бронзовый призёр чемпионата Европы итальянец Маттео Риццо, у него в результате произвольной программы 170,44 (в сумме 250.87) баллов.
Напомним, что французский фигурист стал первым и в короткой программе. Селевко был третьим, а Риццо не вошёл в топ-5, расположившись на шестом месте.
Адам Сяо Хим Фа, одержав победу в произвольной программе, становится двукратным чемпионом Европы.
Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.
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