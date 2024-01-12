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Адам Сяо Хим Фа стал первым в произвольной программе на ЧЕ-2024. Второй — Селевко

Адам Сяо Хим Фа стал первым в произвольной программе на ЧЕ-2024. Второй — Селевко
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Завершился мужской произвольный прокат в рамках чемпионата Европы-2024 в Каунасе (Литва). Победу в нем одержал действующий чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа из Франции с результатом 182,04 баллов (в сумме 276,17).

Вторым стал двукратный призёр серии ISU, эстонец Александр Селевко — 166.94 ( в сумме 256.99) баллов. Замыкает тройку лидеров бронзовый призёр чемпионата Европы итальянец Маттео Риццо, у него в результате произвольной программы 170,44 (в сумме 250.87) баллов.

Напомним, что французский фигурист стал первым и в короткой программе. Селевко был третьим, а Риццо не вошёл в топ-5, расположившись на шестом месте.

Адам Сяо Хим Фа, одержав победу в произвольной программе, становится двукратным чемпионом Европы.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. ЧЕ-2024. Каунас, Литва
Мужчины. Произвольная программа
12 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Адам Сяо Хим Фа
Франция
276.17
2
Александр Селевко
Эстония
256.99
3
Маттео Риццо
Италия
250.87
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