Сяо Хим Фа исполнил в произвольной программе запрещённое сальто и получил штраф. Видео

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа во время своей произвольной программы на чемпионате Европы, проходящем в Каунасе (Литва), исполнил запрещённое сальто. Спортсмен прыгнул назад через голову — данный элемент запрещён ISU к исполнению из-за чрезмерной опасности, а также считается федерацией нарушающим эстетическую ценность спорта.

За исполнение запрещённого элемента спортсмен был оштрафован на два балла, однако это не помешало Сяо Хим Фа победить на турнире: он стал чемпионом Европы, набрав по сумме двух программ 276,17 балла и имея преимущество над ближайшим соперником почти в 20 баллов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом Адама Сяо Хим Фа произвольной программы с запрещённым сальто, принесшим французу победу на чемпионате Европы.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.