Селевко заявил, что не ожидал завоевать медаль на ЧЕ-2024

Эстонский фигурист Александр Селевко стал серебряным призёром чемпионата Европы-2024 в мужском одиночном катании. Сам спортсмен признался, что о медали не думал.

«Сегодня я старался изо всех сил, у меня было хорошее катание, но не чистое. Моя вторая тройка не удалась, но я очень счастлив сегодня.

Я не думал о медали, потому что для меня это безумие, но сегодня я сделал это, и для меня это было очень удивительно. В начале сезона я уже поставил перед собой цель добиться успеха на чемпионате Европы, и я очень рад, что мне это удалось» — приводит слова эстонского фигуриста Golden Skate.

Напомним, что в короткой программе он был среди лучших на третьем месте, а по итогам произвольной программы поднялся на второе, завоевав серебро.