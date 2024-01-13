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ЧЕ по фигурному катанию, женщины: во сколько начнётся произвольная программа, где смотреть

Сегодня, 13 января, в литовском городе Каунас состоятся соревнования женщин в произвольной программе в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию. Соревнования начнутся в 14:00 мск.

По результатам короткой программы с результатом 74,66 балла лидирует бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, на втором месте её соотечественница Нина Пинзаррон, набравшая 69,70 балла. Третье место по итогам первого дня соревнований в женском одиночном разряде занимает действующая чемпионка Европы Анастасия Губанова, представляющая Грузию. Её результат после проката короткой программы составляет 68,96 балла.

Напомним, российские фигуристы решением Международного союза конькобежцев (ISU) не допущены к соревнованиям под его эгидой.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.