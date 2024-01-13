Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Произвольный танец
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ЧЕ по фигурному катанию, женщины: во сколько начнётся произвольная программа, где смотреть

ЧЕ по фигурному катанию, женщины: во сколько начнётся произвольная программа, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 января, в литовском городе Каунас состоятся соревнования женщин в произвольной программе в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию. Соревнования начнутся в 14:00 мск.

Фигурное катание. ЧЕ-2024. Каунас, Литва
Женщины. Произвольная программа
13 января 2024, суббота. 14:00 МСК
Не началось

По результатам короткой программы с результатом 74,66 балла лидирует бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, на втором месте её соотечественница Нина Пинзаррон, набравшая 69,70 балла. Третье место по итогам первого дня соревнований в женском одиночном разряде занимает действующая чемпионка Европы Анастасия Губанова, представляющая Грузию. Её результат после проката короткой программы составляет 68,96 балла.

Напомним, российские фигуристы решением Международного союза конькобежцев (ISU) не допущены к соревнованиям под его эгидой.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android