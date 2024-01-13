Чемпионат Европы по фигурному катанию, прокаты 13 января: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 13 января, в Каунасе (Литва) пройдёт четвёртый день чемпионата Европы по фигурному катанию.
Откроют соревновательный день женщины, которые представят произвольные программы. Старт из прокатов — в 14:00 мск.
После короткой программы пятёрка лидеров у женщин выглядит следующим образом:
1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 74,66.
2. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 69,70.
3. Анастасия Губанова (Грузия) — 68,96.
4. Ливия Кайзер (Швейцария) — 66,31.
5. Ольга Микутина (Австрия) — 63,71.
Затем на лёд выйдут танцоры на льду. Старт их произвольного танца — в 19:30 мск.
Пятёрка сильнейших после ритм-танца выглядит так:
1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 86,80.
2. Лила Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,20.
3. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 80,73.
4. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 78,47.
5. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 76,68.
Дуэт экс-россиян, ныне представляющих Грузию, Дианы Дэвис и Глеба Смолкина идёт на седьмом месте, в активе спортсменов 76,33 балла.
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