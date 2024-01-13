Бельгийка Луна Хендрикс впервые в карьере выиграла чемпионат Европы

Двукратный призёр чемпионатов мира бельгийская фигуристка Луна Хендрикс впервые в карьере стала чемпионкой Европы. Этот титул она завоевала в Каунасе (Литва).

Ранее бельгийка уже становилась участником чемпионата Европы, но в 2022 году она стала четвёртой, а в 2023 году ее обошла представительница Грузии Анастасия Губанова. Сегодня Губанова заняла второе место, Хендрикс стала чемпионкой. Бронза досталась еще одной бельгийке Нине Пинзаррон.

Все три фигуристки заняли топ-3 и в короткой программе.

Напомним, что российские спортсмены не принимали участие в чемпионате Европы-2024 по решению Международного союза конькобежцев (ISU).

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko