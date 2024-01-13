Луна Хендрикс осталась без прыжка на каскаде, но всё равно выиграла ЧЕ-2024. Видео

Бельгийская фигуристка, призёр чемпионатов мира Луна Хендрикс сегодня, 13 января, впервые в карьере стала чемпионкой Европы. Спортсменка получила по сумме короткой и произвольной программ 213,25 балла, на 6,73 балла опередив ближайшую преследовательницу — выступающую за Грузию экс-россиянку Анастасию Губанову.

За свою произвольную программу спортсменка получила 138,59 балла — на балл больше, чем Губанова, став первой и в прокате, и на турнире. При этом Хендрикс ошиблась на последних прыжковых элементах, не выполнив прыжок на каскаде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с прокатом Луны Хендрикс, принесшим спортсменке первую в карьере победу на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.