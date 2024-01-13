Тренер Губановой Евгений Рукавицын прокомментировал судейство на ЧЕ-2024

Российский тренер по одиночному фигурному катанию Евгений Рукавицын заявил, что остался довольным прокатом фигуристки Анастасии Губановой, однако с судейством короткой программы не совсем согласен.

«Я удовлетворен в целом результатом. Где-то были судейские нюансы или шероховатости в короткой программе, но глубоко комментировать не буду, потому что все знают, что наш вид спорта очень субъективен

В первую очередь горжусь бойцовским характером Насти. За это у меня к ней огромное уважение. Прокатами, естественно, я доволен, и короткой, и произвольной программами. Четвертые уровни всех непрыжковых элементов в произвольной программе меня очень порадовали" — приводит слова Рукавицына РИА Новости.

Напомним, что Анастасия Губанова представила на чемпионате Европы Грузию и завоевала серебряную медаль. Сама спортсменка рассказала, что на медаль не рассчитывала