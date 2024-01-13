«Русофобию никто не отменял». Жулин — о втором месте Губановой на ЧЕ-2024

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал результаты чемпионата Европы-2024 в одиночном женском катании. Он заявил, что Анастасия Губанова, занявшая второе место, откатала чище, чем чемпионка Луна Хенрикс.

«На мой взгляд, Анастасия Губанова на чемпионате Европы была лучшей, а у Луны Хендрикс было много недокрутов. Но под нее все было заряжено. Судьи закрывали глаза на ошибки, плюс Губанова фамилия ведь не очень хорошая. Русофобию никто не отменял. У Губановой было хорошее и добротное выступление. Но надо не забывать, почему она поменяла страну. В России у нее не было шансов попасть в первую тройку» — приводит слова Жулина РИА Новости Спорт.

Напомним, что Губанова, представляющая Грузию, в 2023 году стала чемпионкой Европы. Спортсменка перешла в сборную другой страны в 2020 году.