Анна Семенович — о ЧЕ: без россиян фигурное катание оскудело

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию, телеведущая, певица и актриса Анна Семенович заявила, что международное фигурное катание потеряло свой уровень из-за отсутствия представителей России.

«Я не смотрела чемпионат Европы. Зачем смотреть без россиян? Без наших фигурное катание оскудело», — сказала Семенович в интервью «Матч ТВ».

Напомним, российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из‑за ситуации на Украине. На этой неделе состоялся чемпионат Европы. Соревнования проходили в Каунасе (Литва). Луна Хендрикс из Бельгии стала чемпионкой Европы по фигурному катанию среди женщин, набрав 213,25 балла. У мужчин титул чемпиона защитил представитель Франции Адам Сяо Хим Фа, который набрал 276,17 балла.