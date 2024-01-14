Хендрикс посвятила победу на ЧЕ — 2024 ушедшей из жизни подруге

Двукратный призёр чемпионата Европы, бельгийская фигуристка Луна Хендрикс посвятила победу на чемпионате Европы — 2024 ушедшей из жизни подруге. Девушка, с которой ранее тренировалась Хендрикс, скончалась в январе этого года.

«Я хотела бы упомянуть одного важного для меня человека. После короткой программы я узнала, что девушка, с которой я много тренировалась в прошлом, скончалась. Я хочу посвятить эту победу ей», – приводит слова Хендрикс Nieuwsblad.

Напомним, Луна Хендрикс была одной из главных претенденток на титул чемпионки Европы и в 2023 году, но тогда уступила первое место представительнице Грузии Анастасии Губановой. В 2022-м бельгийка осталась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.