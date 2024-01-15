Стали известны имена капитанов команд на чемпионате России по прыжкам

Капитанами команд на чемпионате России по прыжкам сезона-2023/2024 станут фигуристы Александр Галлямов и Дмитрий Козловский. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала в своём телеграм-канале.

«Знаем, вы мечтали о продолжении противостояния лучших спортсменов мирового парного катания! Главное событие января теперь ещё ярче», — гласит сообщение пресс-службы.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт в Москве уже на этой неделе. Квалификация состоится в пятницу, 19 января. На следующий день пройдёт личный турнир, а командный турнир завершит программу турнира в воскресенье. В соревнованиях примут участие более 60 фигуристов.

24-летний Галлямов — олимпийский чемпион 2022 года и обладатель золотых медалей чемпионатов мира и Европы. 24-летний Козловский также выигрывал золото европейского первенства.