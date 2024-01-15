Андрей Мозалёв перешёл в группу Этери Тутберидзе

Российский фигурист Андрей Мозалёв перешёл в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации источника, сегодня, 15 января, 20-летний спортсмен приступил к тренировкам под руководством тренерского штаба. Ранее Мозалёв тренировался под руководством специалиста Кирилла Давыденко.

Напомним, Мозалёв является чемпионом мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 года. Спортсмен принимал участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В нынешнем сезоне фигурист занял третье место на этапе Гран-при России, который прошёл в Уфе, а также остановился в шаге от пьедестала на этапе в Самаре. На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию Мозалёв занял 11-е место.