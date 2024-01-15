Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Андрей Мозалёв перешёл в группу Этери Тутберидзе

Андрей Мозалёв перешёл в группу Этери Тутберидзе
Комментарии

Российский фигурист Андрей Мозалёв перешёл в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации источника, сегодня, 15 января, 20-летний спортсмен приступил к тренировкам под руководством тренерского штаба. Ранее Мозалёв тренировался под руководством специалиста Кирилла Давыденко.

Напомним, Мозалёв является чемпионом мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 года. Спортсмен принимал участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В нынешнем сезоне фигурист занял третье место на этапе Гран-при России, который прошёл в Уфе, а также остановился в шаге от пьедестала на этапе в Самаре. На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию Мозалёв занял 11-е место.

Материалы по теме
Ника Эгадзе из группы Тутберидзе заявил, что очень разочарован выступлением на ЧЕ-2024
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android