«У него и спрашивайте». Тренер Давыденко — о переходе Мозалёва в группу Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Кирилл Давыденко не стал комментировать переход своего подопечного, фигуриста Андрея Мозалёва, в группу специалиста Этери Тутберидзе.

«У него и спрашивайте, извините, я работаю», — приводит слова Давыденко «РИА Новости Спорт».

О переходе Мозалёва в группу Тутберидзе стало известно сегодня, 15 января. Сообщалось, что российский фигурист провёл первую тренировку под руководством тренерского штаба. Также появилась информация, что Мозалёв прекратил работать с тренером Давыденко из-за конфликта.

Напомним, в текущем сезоне российский фигурист занял третье место на этапе Гран-при России в Уфе и стал четвёртым на этапе соревнований в Самаре. На чемпионате страны Мозалёв занял 11-е место.