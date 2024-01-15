Гончаренко — о Мозалёве: легче всего поменять тренера, а не искать проблему где-то в себе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о переходе фигуриста Андрея Мозалёва в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Неудивительно, когда у спортсмена идёт спад, что он склонен искать что-то новое, менять. Легче всего поменять тренера, а не искать проблему где-то в себе и менять что-то в себе. Удивляться не приходится, к сожалению. Я сторонник того, что должно быть много различных тренерских штабов, групп, чтобы были разные спортсмены с разной подготовкой. Это всегда интереснее и для специалистов, и для зрителей.

Мозалёв был особенным в своём стиле и направлении. Они с Кириллом Давыденко работали интересно, были очень хорошие прокаты и сезоны. Да, сейчас есть некий спад, но им виднее, с чем это связано. Мне кажется, что идёт некий этап взросления, который надо преодолеть. Но если Андрей видит путь своего развития переходом к другому тренеру, почему нет. Пусть попробует», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.