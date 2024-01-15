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Тренер Давыденко: желаю Мозалёву удачи в новой команде

Тренер Давыденко: желаю Мозалёву удачи в новой команде
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Тренер по фигурному катанию Кирилл Давыденко пожелал удачи российскому фигуристу Андрею Мозалёву в новой группе. Ранее стало известно, что спортсмен перешёл в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«После Нового года мы прекратили сотрудничество с Андреем. Желаю Андрею удачи в новой команде», — приводит слова Давыденко официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Сообщалось, что фигурист принял решение прекратить сотрудничество со специалистом Кириллом Давыденко из-за конфликта.

В текущем сезоне российский фигурист занял третье место на этапе Гран-при России в Уфе и стал четвёртым на этапе соревнований в Самаре. На чемпионате страны Мозалёв занял 11-е место.

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