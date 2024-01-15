Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Урманов — о переходе Мозалёва к Тутберидзе: только время покажет, как это на нём отразится

Урманов — о переходе Мозалёва к Тутберидзе: только время покажет, как это на нём отразится
Комментарии

Олимпийский чемпион 1994 года в одиночном катании, а ныне тренер Алексей Урманов отреагировал на переход чемпиона мира среди юниоров, бронзового призёра чемпионата России – 2022 Андрея Мозалёва к Этери Тутберидзе.

Напомним, Мозалёв перешёл к Тутберидзе от тренера Кирилла Давыденко. По информации СМИ, у сторон участились конфликтные ситуации.

«Довольно сложный вопрос, насколько решение Андрея является правильным. Я не владею информацией о причинах его поступка и об отношениях с наставником. Если говорить в общем, не касаясь конкретно Мозалёва, переходы и смена чего-то, к примеру тренерского штаба, иногда идут на пользу спортсменам. Но только время покажет, как это отразится на Андрее», — приводит слова Урманова RT.

Материалы по теме
Фото
Тутберидзе неоднозначно отреагировала на опасения Бестемьяновой из-за перехода Мозалёва
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android