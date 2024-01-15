Гербольдт — о переходе Мозалёва к Тутберидзе: думаю, проблема была не в тренере

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт отреагировала на переход чемпиона мира среди юниоров, бронзового призёра чемпионата России – 2022 Андрея Мозалёва к Этери Тутберидзе. Фигурист покинул группу тренера Кирилла Давыденко. По информации СМИ, у сторон участились конфликтные ситуации.

«Для меня это очень неожиданно, потому что с предыдущим тренером у Мозалёва прекрасно всё получалось. Думаю, проблема была не в тренере. Надо было просто немного глубже копать и искать причину в себе, почему ты не можешь делать на соревнованиях то, что делаешь на тренировках. Спортсмен должен искать причину в себе, а не в окружающих. Будем смотреть, к чему приведёт работа с Тутберидзе. Она прекрасно тренирует девочек. Лучшие девочки катаются в её группе. Как катаются мальчики, посмотрим.

Как спортсменка, которая переходила от тренера к тренеру, отвечу, что проблема вообще не в тренере. Причину нужно искать в себе. Да, после смены тренера первое время есть эмоциональный подъём. Где-то кажется, что стало лучше. Но если ты не решишь проблему в себе, то проблема никуда не уйдёт от смены тренера. Не надо бежать от проблемы, а надо её решать», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.