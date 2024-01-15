«Я больше не хочу стыдиться себя». Аймоз выпустил эмоциональный пост о провале на ЧЕ-2024

Пятикратный чемпион Франции в мужском одиночном катании Кевин Аймоз выпустил эмоциональный пост о своём провале на чемпионате Европы – 2024. Напомним, Аймоз не прошёл даже в произвольную программу, заняв предпоследнее, 31-е место в короткой.

«Жить с ощущением, что никогда не оправдаю всех ожиданий от меня, никогда не буду достаточно хорош, никогда не сделаю достаточно. Страх потерпеть неудачу и мечтать о чём-то недостижимом. Учиться слушать себя и давать себе время, необходимое для залечивания ран. Я не хочу забывать эти шрамы. Я хочу иметь возможность смотреть на них без чувства стыда. Этому научил меня спорт с самого раннего детства, но со временем я иногда забываю об этом.

Это не конец, а просто начало чего-то ещё более прекрасного. Я больше не хочу стыдиться того, что я являюсь самим собой.

Сейчас я намерен поставить своё психическое здоровье в центр внимания. Я хочу поблагодарить многих людей после этого чемпионата Европы за всю любовь, которую получил лично или в сообщениях.

Любовь, которую я получил, заставила меня осознать, что я больше, чем просто спектакль, это то, во что я никогда раньше не верил. Мы скоро увидимся снова… Я вам обещаю.

P.S. Эти чемпионаты не отражают мою работу и те ценности, которые я хочу донести через своё катание», — написал Аймоз в своих социальных сетях.