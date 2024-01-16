Российский тренер по фигурному катанию, занимающаяся фигуристами одиночного и парного катания, Этери Тутберидзе станет новой ведущей программы «Большие девочки» на телеканале «Пятница». Об этом сообщили в телеграм-канале проекта «Большие девочки».

Суть программы заключается в том, что девушки-участницы с весом более 100 кг будут на протяжении трёх месяцев проходить психологические и физические испытания, учась любить себя и своё тело. Этери Тутберидзе станет их наставницей и поможет в прохождении испытаний.

Напомним, под руководством тренера выступали на Олимпиаде такие спортсменки, как Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова и другие.

Эфир пройдёт 9 февраля в 19:00 на телеканале «Пятница».