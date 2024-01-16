Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роман Савосин пропустит чемпионат России по прыжкам из-за травмы

Роман Савосин пропустит чемпионат России по прыжкам из-за травмы
Комментарии

Российский фигурист, двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России Роман Савосин не сможет выступить на чемпионате России по прыжкам, который пройдёт 19-21 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

«У него небольшая травма сейчас, поэтому он не будет участвовать», — приводит слова тренера Алексея Четверухина ТАСС.

Напомним, 24-летний Савосин брал паузу в карьере и вернулся на Гран-при России, показав сразу блестящий результат — серебро. Причиной перерыва стали неудовлетворительные результаты спортсмена с переходом на взрослый уровень. На чемпионате России 2022 года он занял только 15-е место.

Также были версии, что Савосин перейдёт в сборную Казахстана, потому что во время перерыва он регулярно показывал там мастер-классы.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android