Тутберидзе поздравила с днём рождения свою дочь Диану Дэвис

Российский тренер Этери Тутберидзе в социальных сетях поздравила свою дочь Диану Дэвис с днём рождения. Сегодня, 16 января, Диане исполняется 21 год.

«С днём рождения, доченька! Милая, родная! Быть всегда счастливой я тебе желаю! Я тебя люблю. Ты самое дорогое, что у меня есть», — написала Тутберидзе под постом в своих социальных сетях.

Напомним, Диана Дэвис — фигуристка, выступающая в парном катании, которая вместе с Глебом Смолкиным представляет Грузию. На прошедшем чемпионате Европы дуэт занял лишь восьмое место.

Ранее Дэвис занимались у самой Тутберидзе и выступала в одиночном катании. Позже по совету мамы фигуристка перешла в танцы на льду.