«Баллы Павловой/Святченко мне не совсем ясны». Энберт — о судействе в парном катании на ЧЕ

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, российский фигурист Александр Энберт высказался о судействе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы — 2024.

«Справедливы ли результаты в парном катании? Сложный вопрос. Каких-то серьезных судейских ошибок, например, когда паре ставят десятки за компоненты, а у них было два падения, не было. Но, допустим, Павловой/Святченко 100% можно было ставить баллы намного больше.

Лукреция Беккари с Маттео Гуаризе очень неплохо выглядели на этом чемпионате Европы, я очень рад за них, мы с Маттео давно дружим, прошли много совместных сборов, соревнований. Я очень рад его победе, но, конечно, ребята еще нескатанные. Делали все неплохо, аккуратненько, но им есть, куда расти, к чему стремиться. То же самое можно сказать про пару из Грузии — они тоже совсем недавно встали в пару. Программы у них очень сильные, понятно, что у них большое будущее, но из-за неопытности не все всегда получается. Пара из Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин тоже совсем недавно встали в пару и только начинают свой путь. Видно, что перспективные, видно, что у них большое будущее, но им есть, над чем работать в плане скатанности, в плане общего посыла в программе. Пары действительно очень неплохие.

По поводу оценок, самый яркий пример для меня — это Павлова/Святченко, их баллы мне не совсем ясны. Для меня и в короткой, и в произвольной у них должно было больше», — сказал Энберт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.