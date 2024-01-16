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Энберт — об Аймозе: непопадание в ПП для спортсмена такого уровня — это слишком

Энберт — об Аймозе: непопадание в ПП для спортсмена такого уровня — это слишком
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, российский фигурист Александр Энберт прокомментировал провальное выступление пятикратного чемпиона Франции в мужском одиночном катании Кевина Аймоза на чемпионате Европы — 2024 по фигурному катанию в Каунасе (Литва). Французский спортсмен не прошёл даже в произвольную программу, заняв предпоследнее, 31-е место в короткой.

«Провал Кевина Аймоза был очень неожиданный. С одной стороны, Кевин действительно очень нестабильный, но непопадание в произвольную программу для спортсмена такого уровня — это слишком. Все-таки он действительно большой мастер конька, очень хотелось увидеть обе его программы», — сказал Энберт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

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