Энберт: сейчас сальто не кажется мне более опасным элементом, чем четверной выброс

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, российский фигурист Александр Энберт прокомментировал идею разрешения сальто в программе спортсменов.

«Адам выступает за то, чтобы ISU разрешило исполнять сальто в программах. Поддерживаю ли я его идею? Катаясь в шоу, я довольно часто вижу сальто, и для меня по ощущениям это уже не выглядит сложнее, чем, допустим, тройной тулуп. Тут смотря с чем сравнивать. Наверное, когда ты катаешься в спорте и не видишь сальто, тебе кажется, что это практически цирковой трюк. А катаясь в шоу, ты видишь, как много ребят исполняют сальто, и тебе начинает казаться, что это безопаснее многих элементов, которые входят в фигурное катание. Сейчас сальто не кажется мне более опасным, чем, например, четверной выброс. Может быть, разрешат», — сказал Энберт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.